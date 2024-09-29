Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

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Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya yeni imajıyla geceye damga vurdu. Kısa kestirdiği saçları ve giydiği açık renk elbisesiyle Sarıkaya sevenlerinden tam not aldı.

29.09.2024 12:02  Güncelleme: 12:39
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemlerin popüler sanatçısı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Aşklarını ilk evrede gizli yaşayan çift şimdilerle birlikte seyahatlere gidiyor, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Hatta kısa süre önce sevgilisi Mert Demir'in konserine giden Serenay Sarıkaya'nın Demir'in annesiyle dans ettiği görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

YENİ İMAJIYLA GEÇER NOT ALDI

Beğenilen oyuncu bu kez de katıldığı film festivali ile adından söz ettirdi. Altın Koza Film Festivali jürisi olarak Adana'ya giden Serenay Sarıkaya sahneye çıkarak 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü Ahmet Rıfat Şungar'a verdi. Sahneye çıkmasıyla herkesi büyüleyen güzel oyuncu giydiği açık renk elbisesi ve kısa kestirdiği saçlarıyla geceye damga vurdu.

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

"ÖVGÜ YAĞMURUNA TUTULDU"

Yeni imajını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan oyuncuya beğeni yağmuru yağdı. Yüzbinlerce kişinin beğendiği gönderiye sevenleri, "Çok güzelsin", "Gecenin starı belli" " Altın olan ödül değil sensin", "Güzelliğine bakmalara doyamıyorum" yorumları yaptı.

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali\'ne damga vurdu

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • sudem meliss:
    İki soytarı yan yana 52 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kendisini hoolywoodd yıldızı sanan masum Türk kızı 41 15 Yanıtla
  • Ali :
    Hala bikmadinizmi bunlari haber yapmaktan Sehitlerimiz iki sira haber yapiyosunuz, Soytarilari mansetlerden düsürmüyorsunuz. 32 4 Yanıtla
  • Mehmet Olgac:
    Hiç başka derdimiz kalmadı serenaydan başka.. 24 2 Yanıtla
  • Murat:
    ortada bir masa var 2-3 ayda bir değişik kişiler yemek yiyor.!!! ne diyelim doya doya yiyene afiyet olsun 19 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KASA ORTAYA ÇIKMIŞ 18 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    simdi derlerki bu kim 20 1 Yanıtla
    Alper Elma:
    bu kim 0 0
  • V. A.:
    Taş taşş 6 8 Yanıtla
  • Can:
    Ferhat senin anna amerikan mıydı 3 4 Yanıtla
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