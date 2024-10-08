Serenay Sarıkaya'dan, Gülben Ergen'e 'Narin' cevabı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'dan, Gülben Ergen'e 'Narin' cevabı

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Şarkıcı Gülben Ergen, 18 gün önce kayıp ilanı verilen ve sonrasında cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak Serenay Sarıkaya'yı eleştirdi. Ergen, sosyal medya hesabından Sarıkaya'yı duyarsızlıkla suçladı. Sarıkaya ise Ergen'in eleştirilerine 'Bana yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa araştırıyorum' şeklinde yanıt verdi.

08.10.2024 10:42  Güncelleme: 10:50
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21 Ağustos'ta verilen kayıp ilanı sonrası 18 gün cesedi bir dere kenarında bulunan Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.Narin cinayetiyle ilgili ilk günden beri paylaşımlarda ve çağrılarda bulunan şarkıcı Gülben Ergen, yaşadığı evle adından sık söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı hedef almış, onu duyarsız olmakla itham etmişti

Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının evlerinin kapılarını açtığı dünyaca ünlü derginin kapak yüzü olmuş Rumeli Hisarüstü'ndeki evinde özel pozlar veren oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'NARİN BÜYÜSEYDİ HAYRAN OLACAKTI'

Yaşadığı evle magazin gündemine bomba gibi düşen Sarıkaya'ya Gülben Ergen'den eleştiri gecikmedi. Sarıkaya'yı duyarsız olmakla suçlayan Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Serenay Sarıkaya'nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Ben de çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden" ifadelerine yer verdi

SERENAY'DAN GÜLBEN'E 'NARİN' CEVABI

Dün akşam katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, Gülben Ergen'in eleştirilerine de cevap verdi. Sarıkaya,

"Bana yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa araştırıyorum" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya\'dan, Gülben Ergen\'e \'Narin\' cevabı

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan, Gülben Ergen'e 'Narin' cevabı - Son Dakika

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