Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen hemen yanına koştu

Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, aracıyla evine girerken saldırıya uğradı.

SALDIRGAN ARACI TEKMELEDİ

Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç eve giriş yapmak üzereyken takıntılı hayranı olduğu düşünülen bir genç tarafından tekmelendi. Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

SERENAY HEMEN KARAKOLA KOŞTU

Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

UMUT EVİRGEN KORUMALARINI GÖNDERDİ

Bu olayı duyan Umut Evirgen soluğu Sarıkaya'nın yanında aldı ve dört kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına konuşlandırdı. Evirgen ile Sarıkaya'nın aralarındaki buzları eritip barıştığı konuşuluyor.