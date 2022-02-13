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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf - Son Dakika

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf

13.02.2022 11:44

Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen aşkı belgelendi. Çift sarmaş dolaş bir şekilde görüntülendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İddiaları her seferinde yalanlayan ve "Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" diyen oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen samimi bir şekilde görüntülendiler.

İkili, Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu La Boucherie'de görüntülendi. Mekana ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Mekanda çalınan eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı. Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf

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Serenay Sarıkaya, Mehmet Üstündağ, Umut Evirgen, Hürriyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf - Son Dakika
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