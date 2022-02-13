Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Belgelendi! İşte O Fotoğraf

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İddiaları her seferinde yalanlayan ve "Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" diyen oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen samimi bir şekilde görüntülendiler.

İkili, Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu La Boucherie'de görüntülendi. Mekana ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Mekanda çalınan eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı. Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı.