Sesini Sigortalattı - Son Dakika
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Sesini Sigortalattı

24.03.2022 17:03
Sesini Sigortalattı

Şarkıcı Tarık Mengüç, eşi Funda Mengüç ve sigortacı Emine Genç ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Mengüç, sesini sigortalattığını açıkladı. İşte detaylar...

Konu hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Tarık Mengüç, "Sesimle ilgili oluşabilecek risklere karşı ve sesimi kaybetmem durumunda yüklüce bir tazminat ödenecek bana. Bir prim bedeli ödüyorum. Sesimi kaybettiğim takdirde ömrümün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarım ödenecek. Bu sigorta için bir miktar ödüyoruz ama bizde kalsın" dedi.

"ÇİĞDEM TUNÇ BENİ TİYATROYA İTTİ"

Bu arada ünlü şarkıcı tiyatroya adım attığını söyledi. Mengüç, "Çiğdem Tunç beni tiyatroya itti. Çiğdem Tunç bana 'Sen çok yeteneklisin' demesinden sonra bu kararı aldım" diye konuştu.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. 2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Tarık Mengüç, Çiğdem Tunç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sesini Sigortalattı - Son Dakika


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