Sevgilim Değil Ahbabım! - Son Dakika
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Sevgilim Değil Ahbabım!

30.03.2022 23:04
Sevgilim Değil Ahbabım!

Hülya Avşar, geçtiğimiz gece Tarabya'da bulunan  Kıyı adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanda adının aşk iddialarına karıştığı ve birlikte fotoğrafları olan Cemal Güzelci de vardı.

Cemal Güzelci mekanı ilk terk eden olurken sorulara cevap vermeyip uzaklaştı. Bir hayli neşeli olan Hülya Avşar ise basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muhabirlerin "Cemal Bey'i gördük, sorular da sorduk cevap vermedi siz neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Herkes her yerde oturabilir, daha da çok görebilirsiniz bizi ahbabız sonuçta. Sevgiliysek çıkar el ele gezeriz, hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa da söylerim zaten, şu anlık arkadaşım ama kısmet, olursa zaten söylerim. Bizi daha çok göreceksiniz." dedi.

"BENİM EŞİM BÖYLE BİR ŞEY YAPSA HOŞUMA GİDERDİ"

Oscar gecesinde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a tokat atması gecenin önüne geçmişti. Smith'in bu hareketi de insanları ikiye böldü. Hüya Avşar da bu konu hakkında düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Nasıl çaktı (gülüyor) bilmiyorum niye yaptı acaba, tabii ki şiddet kötü bir şey, Smith'in eşinin bizim gelenek ve göreneklerine uymayan konuşmalar yaptığını ama onlar sıkıntı değil de bu lafların sıkıntı olmasını garipsedim. Sunucu olan Chris Rock, büyük bir asalet gösterdi bence, ben sunucunun yerine olsam ben de bir tane çakardım ona. Eğer ki bana birisi böyle yapıyorsa ben de bir erkek olarak Smith'e çakardım. Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ama şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence."

Sevgilim Değil Ahbabım!
Sevgilim Değil Ahbabım!
Sevgilim Değil Ahbabım!
Sevgilim Değil Ahbabım!

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Cemal Güzelci, Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilim Değil Ahbabım! - Son Dakika


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