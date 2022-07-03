Sevgilisini Kahkahalara Boğdu! - Son Dakika
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Sevgilisini Kahkahalara Boğdu!

03.07.2022 23:21
Sevgilisini Kahkahalara Boğdu!

Önceki akşam 15 yıldır konser vermeyen Özcan Deniz'i dinlemeye giden "Sevmek Zamanı" adlı dizinin Kaan'ı İlhan Şen ilişkisiyle herkesi şaşırttığı sevgilisi Pınar Gülkapan ile geldi.

Konser sonrası kulis tarafına geçen Şen'i gören Erkan Özerman yeni baskısı çıkan "İzmirli Dario" adlı kitabını imzalayarak verdi.

Sevgilisine komik şeyler anlatan İlhan Şen anlattıkları ile sevgilisini kahkahalara boğdu.

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Kaynak: Snob Magazin

Erkan Özerman, İlhan Şen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisini Kahkahalara Boğdu! - Son Dakika

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