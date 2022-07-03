Konser sonrası kulis tarafına geçen Şen'i gören Erkan Özerman yeni baskısı çıkan "İzmirli Dario" adlı kitabını imzalayarak verdi.
Sevgilisine komik şeyler anlatan İlhan Şen anlattıkları ile sevgilisini kahkahalara boğdu.
Kaynak: Snob Magazin
Erkan Özerman, İlhan Şen, Magazin, Son Dakika
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