Sevgilisiyle dans ederken kendinden geçen Ahmet Kural twerk yaptı - Son Dakika

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural'ın zaman zaman eğlenceli anları sosyal medyaya yansıyor.

ÇILGINCA DANS ETTİLER

Çağla Gizem Çelik, sevgilisi Ahmet Kural ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çağla Gizem, sevgilisi Ahmet Kural ile yaptığı eğlenceli dansı "Saçlarını tekrar uzat canım sevgilim savuralım" başlığı ile paylaştı. Çılgın dansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu ise kendini kaybedip twerk yaptı.