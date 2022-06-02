Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı - Son Dakika
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Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı

02.06.2022 12:41

Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı Tolga Arman ile öpüşme pozunun resmedilmiş halini evinin duvarına astı. Tablonun önünde art arda pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaşana Şener'e "Edep kalmadı, çocuklarına yazık" yorumu yapıldı.

Geçtiğimiz sene 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli ile tek celsede boşanan 45 yaşındaki Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözler önünde yaşayan Arman, 14 Şubat için öpüşme pozlarını yağlı tablo yaptırarak Şener'e hediye etti. Ünlü isim de tablonun önünde pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖPÜŞME POZUNU TABLO YAPTIRDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şener, tablonun önünde elindeki çiçekle verdiği pozları "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler. Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı

TEPKİ YAĞIYOR

Şener'in gündem olan pozlarına tepkiler de beraberinde geldi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şener'in öpüşme pozlarının önünde poz verdiğini gören sosyal medya kullanıcıları "Edep kalmadı, çocuklarına yazık" yorumunu yaptı.

İşte Demet Şener için yapılan bazı yorumlar...

Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
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Son Dakika Magazin Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı - Son Dakika
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