Sevilen YouTuber Mertcan Bahar, bir ayda kazandığı en yüksek miktarı söyledi

YouTuber Mertcan Bahar, Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Küçüklükten başladığı YouTube macerasını ve eğlenceli içeriklerini anlatan YouTuber, bu zamana kadar yediği linçleri ve yaşadığı sorunları da anlattı.

Mertcan Bahar, Melis Yaşar'ın "Baban gerçekten seni dövüyor muydu?", "İlk YouTube kanalına ne oldu?", "Takipçi sayın sence yeterli mi?" ve "Bu zamana kadar aldığın en pahalı şey ne?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.