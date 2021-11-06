Mekan çıkışı keyifli olduğu gözlenen Sam, "Şapka oğlumdan geldi. O yüzden çıkarmak istemiyorum. Keyifli bir gece geçirdik" dedi.

"OYUNCU OLMASINI İSTEMİŞTİM"

Oğlu Tarık Emir Tekin'in babası Metin Tekin'e olan benzerliği hakkında da konuşan Sam, "Benzerlik dememek lazım. Direk fotokopisi bence! Oğlumun kendine has bir duruşu var. Oğlumun futbolcu değil oyuncu olmasını istemiştim. Tarık'ın benim yolumdan gidecek olması çok sevindirici. Futbolcu olsaydı babasıyla kıyaslanacaktı. Benimle kıyaslanması onun açısından daha kolay" dedi.

Annesinin doğum gününe katılan Tarık Emir Tekin, "Annem 26 yaşına girdi. Onu kutladık" diyerek güldürdü.

"GURURLUYUM"

Babasına olan benzerliği hakkında konuşan genç oyuncu, "Evet çok benziyoruz. Metin Tekin gibi bir babam olduğu için şanslı ve gururluyum. Keşke babam kadar yakışıklı olabilsem. Babam çok daha karizmatik" ifadelerini kullandı.

Tarık Emir Tekin'in ayakkabıları dikkat çekti.