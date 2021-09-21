Üye Girişi
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı - Son Dakika

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı

21.09.2021 23:47
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğine doludizgin devam ediyor. Subaşı, erkek arkadaşıyla samimi pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan fenomen Şeyma Subaşı, bu aralar mutlu. Subaşı, sevgilisiyle samimi anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Subaşı, Alsaloussi ile aşka geldiği anları takipçileriyle paylaştı.

AİLESİ VE SEVGİLİSİYLE TURA ÇIKMIŞTI

İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı.

SEVGİLİSİYLE AŞKA GELDİ

Şeyma Subaşı, tekrar ABD'ye döndü. Sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları sık sık paylaşan Şeyma Subaşı şimdi ise aşka geldi.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Subaşı'nın paylaşımı:

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Instagram, Bodrum, Mısır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın 23:46 Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 23:20 İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız 23:15 Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz 22:48 Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü 22:07 Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Meteoroloji Meteoroloji "Çok tedbirli olun" diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi         
23:50
Bahçesine domuz dadanan çifti, kurduğu müzik sistemiyle domuzları uzak tutuyor Bahçesine domuz dadanan çifti, kurduğu müzik sistemiyle domuzları uzak tutuyor         
23:39
DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi         
23:16
Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı         
22:55
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı         
21:38
Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi         
21:05
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 00:23:37. #1.13#
SON DAKİKA: Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement