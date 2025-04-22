Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi - Son Dakika
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Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi

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Aşkları, paylaşımları, lüks tatilleri ve yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın esi eşi, fenomen Şeyma Subaşı, bu kez eczacılık öğrencilerinin konferansına katılınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

22.04.2025 12:02
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Özel hayatı ve yaşadığı birlikteliklerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez bir üniversitede eczacılık öğrencilerine verdiği konferansla gündeme geldi.

O ANLARINI KAYDA ALIP PAYLAŞTILAR

En son Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yaşadığı birliktelik ile gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın konferans salonundaki görüntülerini kayda alan bir kişi o anları "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi
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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • 149700:
    niteliksiz toplum niteliksiz idareciler ve niteliksiz eğitim.. netice şaklabanlar öğüt verir olur.. 313 4 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    ülkenin geldiği durumun özeti tam olarak bu fakirlik fukaralık yokluk geçicidir ama cehalet maalesef kalıcı 230 4 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Ne öğretti acaba. 178 0 Yanıtla
  • #halk6995:
    bu ülke böyle bunun öğrencilere vereceği ne acaba kucakta kucağa giden biri ne verebilirki. 130 0 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Şakamı bu onun vereceği tek ders onu oraya cikartanin ülkenin seviyesi yükseliyor 130 0 Yanıtla
  • ahmet dalkıç:
    Onu oraya çıkaran aşağılık 117 1 Yanıtla
  • rs202020:
    Çok da şey etmemek lazım.. Dünyada İlk 500'e bile giremeyen üniversitelerde kimin konferans verdiği çok da önemli değil..Yoldan Rastgele birini çevir o bile konferas verse yeridir... 74 1 Yanıtla
  • nev tu:
    ŞEYMA SU BAŞI NASIL YADA HANGİ UZMANLIĞIYLA İLGİLİ KONFERANS VEREBİLİR ANLAYAMADIM ACUNU NASIL SOYDUM DOĞUR ÇUCUĞU KAP NAFAKAYI V.B. ACABA 51 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    utanirdim herhalde bi ogrenci olarak bu insana harcadigim zamana.. tuketim ve kapitalist hayat her seyi yendi.. depolitizasyon sureci 80 ler sonrasi bilerek asilandi Dunya geneline ve iki uc kusak sonrasi etkisini gosterdi.. yuzde 80 i ha tip ha arkeoloji ogrencileri yolda 20 kitap degil 5 kitap okumuyor.. cafelerde gecirdigi zamanin yuzde 20 sini kutuphanede gecirmiyor kafalar marka . tarz,kombin, su mekan bu marka araba vsvs hep etiketlendik hep ve kendi gercekligi ile dogdu yepyeni bir dunya.. tuketmek.. 50 0 Yanıtla
  • 541133:
    o konferans verdi ise kesin öğrenciler başarı da uçarlar 34 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YAZIKLAR OLSUN...ONU DİNLEYEN ÖĞRENCİLER NE ÖĞRENDİNİZ???? 34 0 Yanıtla
  • 398814Erk.:
    moda tasarımla eczacılık işini çözemedim ilginç bi ülke olduk 23 1 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    o üniversite de kesin dalsız bir üniversite buna ihtiyaç duyduklarına göre 19 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    İnstagram da nasıl ilaç reklamı yapılır. 18 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Aşılar ve antibiyotikler hakkında bilgi vermiş. 16 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Edep ve namustan yoksun Uyurıcı maddeler kullanan kişi topluma ne anlattı acaba merak ettim 8 0 Yanıtla
  • m.yener arıkan:
    İlkokul mezunu'nun profesörlere konferans verdiği bir ülkede bu kadının yaptığı gayet normal 5 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Hangi fakülte ise hemen kapatın şimdiye kadar verdikleri bütün diplomaları iptal edin memleket için daha hayırlı olur 4 0 Yanıtla
  • halil eles:
    yok artık daha neler göreceğiz 1 0 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Bunun burda işi ne? 1 0 Yanıtla
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