Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi

Özel hayatı ve yaşadığı birlikteliklerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez bir üniversitede eczacılık öğrencilerine verdiği konferansla gündeme geldi.
En son Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yaşadığı birliktelik ile gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın konferans salonundaki görüntülerini kayda alan bir kişi o anları "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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