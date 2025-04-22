Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi

Serkan Güngör:

utanirdim herhalde bi ogrenci olarak bu insana harcadigim zamana.. tuketim ve kapitalist hayat her seyi yendi.. depolitizasyon sureci 80 ler sonrasi bilerek asilandi Dunya geneline ve iki uc kusak sonrasi etkisini gosterdi.. yuzde 80 i ha tip ha arkeoloji ogrencileri yolda 20 kitap degil 5 kitap okumuyor.. cafelerde gecirdigi zamanin yuzde 20 sini kutuphanede gecirmiyor kafalar marka . tarz,kombin, su mekan bu marka araba vsvs hep etiketlendik hep ve kendi gercekligi ile dogdu yepyeni bir dunya.. tuketmek..