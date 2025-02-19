Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı. Subaşı, parasını uçak biletlerine, güzel bir ev kiralamaya ve sağlıklı beslenmeye harcadığını söyledi.

19.02.2025 14:43  Güncelleme: 14:59
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, konuk olduğu programda kazancını nereye yatırdığını açıkladı. Subaşı, yatırımlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

2017 yılında 10 yıllık sevgilisi Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ancak evliliğini 2018 yılında bitiren Şeyma Subaşı, 2023 yılında ise Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Yalnızca birkaç ay sonra ikinci evliliğini de bitiren Subaşı, son dönemde yeni bir aşk yaşamaya başladı.

Özel hayatı merak edilen ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Subaşı, son olarak A Para'da yayınlanan 'Yıldızlı Sohbetler' programındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde topladı.

KAZANCINI NEREYE YATIRDIĞINI AÇIKLADI

Şeyma Subaşı "Kazancını nereye yatırıyorsun?" sorusuna da "Yatırdığım şey çok klişe olacak ama kendime yatırıyorum. Gerçek bir yatırım olarak hani ev aldım diyemem. Öyle bir durum yok ama harcıyorum. Yaşamına harcıyorum. Uçak biletlerime harcıyorum, evet hala business uçuyorum. Paralarım uçaklara gidiyor. Güzel ev kiralıyorum. Güzel yemeğe para harcamıyorum hani o hiç batmıyor. Avokadolar, mangolar, Hindistan cevizi sütlerim ya da Hindistan cevizi yağlarım... Bunlara kullanmak istiyorum, bunlara harcıyorum diyebiliyorum. Onun dışında kıyafet falan... Benim zaten bir giyinme odam zaten..." cevabını verdi.

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Trabzon:
    BU KARININ HABER YAPILACAK DEĞERİ BİLE YOK NAABIYONUZ SİZ 98 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Bizene Kaşar Peyniri Varmı 85 0 Yanıtla
  • Behzat:
    ne iş yapıyorsun ki ne kazanıyorsun. 49 2 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    NASIL BIR KASARDIR KIMSE VAZGECEMIYOR SANIRIM KELITESIZ KASARDAN 50 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    NE HABER AMA !!!! SİZİN BEN 35 0 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    sizi kınıyorum böyle rezil birinin haberini yapıyorsunuz 20 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    sen kimsin OTOBAN parayi basan geciyo ustunden 11 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Acun beslemiyor mu bunu ne kazanacakta 8 0 Yanıtla
  • Yildiray:
    yaşamına harcadığın doğru kurumaz sa halin harap 7 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Acun ona hayatı boyunca sahip olmayaçı serveti bıraktı gezer tabi 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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