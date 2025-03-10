Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat

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Acun ılıcalı'nın ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve kısa sürede boşanan Şeyma Subaşı ilk kez için döktü. Alsaloussi 'nin ismini vermenen olay ifadeleri kullanan Şubaşı, "O dönemi ben çok ağır yaşadım. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey. seni her şekilde kandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

10.03.2025 09:23
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Acun ılıcalı ile birlikte olmaya başladığı günden beri magazin gündeminden düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı ayrılık kararı almıştı.

"İKİNCİ KOCAMLA ALAKALI"

5 aylık evliliğin ardından hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, ilk kez konuştu ve olay ifadeler kullandı. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin ismini vermeden konuşan Şeyma Subaşı, "Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" diyerek içini döktü:

Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sozler: Adam sosyopat
Mohammed Alsaloussi - Şeyma Subaşı

"KENDİME İNANAMADIM"

"Benim hayatıma bir girdi. Aynaya baktığımda kendime inanamadım, kabul ettiğim şeyleri düşününce. Kendimi düşürdüğüm çok anlar oldu. Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak kaldı. Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyler. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin veririm?

Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sozler: Adam sosyopat

"ADAM SOSYOPAT"

O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey ki, seni her şekilde kandırabiliyor."

Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sozler: Adam sosyopat
Şeyma Subaşı\'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, 3-sayfa, Magazin, Subaşı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ers Çky:
    olayı anladım adam para yedirmemiş 95 0 Yanıtla
  • mustafa dündar:
    çok gerekli idin 69 2 Yanıtla
  • aragorn:
    SANA NELER YAPTI ANLATSANA BİZE ŞEYMACIM 60 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUCAĞINA OTURURKEN POZLARIN VAR 50 0 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    milli temsilcimiz. her kulvarda varız 44 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Acunu özlemiş belli 37 2 Yanıtla
  • nurullah sari:
    Kendiside eski kocası Acun da sürekli gereksiz topluma açıklamalar yapma konusunda ve gündem olma, gündem işgaliyeti dolgusu gayretinde oldukları aşikâr.Bu halka gram katkısı olamayan siluetlerin haber niteliği yetersiz sayılmalıdır. 35 1 Yanıtla
  • Ankara21:
    çok üzüldük 34 0 Yanıtla
  • 124212421:
    kelle avcısı 32 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    lolipop gibi E.md.i seni adam ne desen boş. 24 0 Yanıtla
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