Şeyma Subaşı\'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi, yeni aşkını ilan etti

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Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi 2 Mayıs'ta nikah masasına oturdu. Marekeş'te 3 gün 3 gece süren düğün yapan çift, evlendikten 5 ay sonra 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Subaşı ile yollarını ayıran iş insanı yeni ilişkisini ilan etti.

Subaşı'yla yollarını ayırdıktan sonra hayatını sessiz sedasız yaşayan Meedo, geçtiğimiz günlerde bir mesajlaşmasını yayınlamıştı. Konuşmalardaki "Beni özledin mi?" ifadesi dikkat çekerken Meedo yeni aşkını duyurdu. Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından yeni aşkıyla samimi bir pozunu yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDAKİ AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Şeyma Subaşı'nın adı geçtiğimiz günlerde Formula E CEO'su ile anıldı. Hakkında çıkan aşk haberlerinin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı "Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok. Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım" dedi.