Şeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı

11.03.2022 09:28
Şeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı

Attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı gece yarısı Instagram hesabından duyurdu

Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuğu olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle paylaştı:

ANLAŞMALI AYRILIK

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

Sevgilisinden ayrılan Subaşı, eşyalarını toplatıp Türkiye'ye döndü.

Şeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı
Şeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı - Son Dakika


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