Üye Girişi
ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ - Son Dakika

ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ

30.01.2022 17:20
ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ

Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı'nın arkadaşlığı bitti. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaşları Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırdığı iddia edildi. Aral, Alsaloussi ve arkadaşlarından dayak yedi.

Takvim'in haberine göre; Sosyal medya attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı olan manken Şevval Şahin ile olan dostluğu bittiği iddia edildi. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırdı.

Aral, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ve arkadaşlarından dayak yedi. Şeyma Subaşı-Şevval Şahin ikilisiyle ilgili bu konu gündemdeyken karşılıklı paylaşımlar da merak uyandırdı. 22 yaşındaki 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, spor yaparken çektiği videolarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı. Şahin'in ardından Subaşı da sosyal medya hesaplarından bir video yükledi. Paylaşımına "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı.

Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel youtube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" yazan Subaşı'nın bu yorumuyla eski arkadaşı Şevval Şahin'e gönderme yaptığı iddia edildi. Şahin de eski dostunun bu hamlesinden sonra "Eğer beni engellediysen ve hala bu yazıyı okuyorsan yardım al" diye cevap yazdı.

ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ
ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ

YORUMLAR
500

Yiğit Marcus Aral, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ - Son Dakika Magazin


Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı         
17:16
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16

Son Dakika Haberleri
17:15 Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı
17:15 Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal
17:03 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz
17:02 İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!
16:59 Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
16:20 Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu
16:21 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı
16:15 Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti
16:10 Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 17:26:55. #1.12#
SON DAKİKA: ŞEYMA SUBAŞI-ŞEVVAL ŞAHİN ARKADAŞLIĞI BİTTİ! MARCUS ARAL, MOHAMMED ALSALOUSSİ'DEN DAYAK YEDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement