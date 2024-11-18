Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı

Geniş Video İzle

Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Şeyma Subaşı, önceki akşam Bali'de Brezilyalı model Marlon Teixeira ile felekten bir gece çaldı. İkilinin samimi şekilde dans ettikleri görüntü kısa sürede magazin basınında gündem oldu.

18.11.2024 10:53  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sansasyonel birliktelikleri ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ŞEYMA'NIN ATEŞLİ AŞK GECESİ

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, önceki akşam sevgilisiyle Bali'de felekten bir gece çaldı. İkili samimi bir şekilde dans ederken, Brezilyalı model sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpmelere doyamadı. İkilinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı

Şeyma Subaşı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Trabzon:
    ŞU REZİLİ NEDEN HABER YAPARSINIZKİ...KALDIRACAM BU UYGULAMAYI 20 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Memleketin bütün dertleri bitti . Şeyma sayesinde. 16 1 Yanıtla
  • İhsan Orhan:
    Bunlar yapınca felekten gece çalıyorlar fukarada ekmek peşinde. Rahmetli Barış Manço ne güzel söylemiş Kimi tatlı peşinde Kiminin yemeye tuzu yok 13 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Wanda Nara 2 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hz. Aişe anamıza ne kadar benziyor, nur yüzlü maşallah Allah bahtını güzel eylesin inşallah. 2 6 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Milli motor! 6 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İCARDİ YE LAF EDEN KUŞLAR 5 1 Yanıtla
  • Didyma:
    Ne malmışsın be, dünyayı doyurdun zama. 2 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Milli kaşar markamız herşeyin tadına bakıyor arsız 1 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    yedi kocalı Hürmüz gibi altına yatmadığı adam kalmadı 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.