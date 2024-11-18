Sansasyonel birliktelikleri ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, önceki akşam sevgilisiyle Bali'de felekten bir gece çaldı. İkili samimi bir şekilde dans ederken, Brezilyalı model sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpmelere doyamadı. İkilinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Magazin › Şeyma Subaşı ve Brezilyalı sevgilisinin ateşli aşk dansı - Son Dakika
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