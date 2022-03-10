Şeyma Subaşı Yaptı Yine Yapacağını! Çıplak Pozu Olay Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Şeyma Subaşı Yaptı Yine Yapacağını! Çıplak Pozu Olay Yarattı

10.03.2022 19:28
Şeyma Subaşı Yaptı Yine Yapacağını! Çıplak Pozu Olay Yarattı

Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirmeyi başardı.

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir Miami'de olan Subaşı, İstanbul'a döndü. Kaldığı otelin havuz başında objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, bu kez çıplak fotoğrafıyla olay yarattı.

Subaşı'nın olay fotoğrafı bir süre sonra kaldırdığı görüldü.

YORUMLAR
500
12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir Cansız manken üzerindeki Konyaspor formasının çalınması güvenlik kamerasında Cansız manken üzerindeki Konyaspor formasının çalınması güvenlik kamerasında

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Subaşı, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı Yaptı Yine Yapacağını! Çıplak Pozu Olay Yarattı - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:43 Canlı yayına bu diyaloglar damga vurdu! İltifatlar havada uçuştu
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 19:35:55. #1.13#
SON DAKİKA: Şeyma Subaşı Yaptı Yine Yapacağını! Çıplak Pozu Olay Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement