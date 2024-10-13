Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa - Son Dakika
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Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından Brezilyalı model Marlon Teixeira ile verdiği dudak dudağa pozla aşkını ilan etti.

13.10.2024 12:02
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından Brezilyalı model Marlon Teixeira ile verdiği dudak dudağa pozla aşkını ilan etti. İki kez evlenen ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Subaşı, bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa
Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa

Ünlü fenomen Brezilyalı model Marlon Teixeira ile önce el ele sonra da dudak dudağa verdiği pozları Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Subaşı gönderisine "Birlikte geçirdiğimiz her an saf, büyü gibi geliyor. Sevgi, kahkaha ve beni çok canlı hissettiren derin bir bağla birbirimizi besliyoruz. Sessizlik ve yakınlık içinde, yüreğimi dolduran, hayatı dolu ve güzel hissettiren bir huzur buluyorum. En basit şeyler en anlamlı şey" notunu düştü.

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmet Yılmaz:
    bu kadının haber değeri ne 29 0 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya:
    Yerli ve milli motorumuz :) 21 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Mahallede birinin bisikleti olur ve oda iyi kalpliyse “ Bi tur versene bende bineyim”diyen herkese bir tur binmesi için verir… 15 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canınız chenneme prncular 9 0 Yanıtla
  • Hakan Polat:
    Bu kadının haberini yaparak gençliği dini ve imanı açıdan batmış birisini örnek almaya sebep verenler bunu yapmayın..Dünya bu imansız insanlardan ibaret değildir. Allah bizleri bi sınav için yarattı bunun bilincinde. olarak yalnızca Allah a ibadet edip yalnız Allah'tan isteyin. 9 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Acun bak kızın prncu yıldız oldu 7 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Haberlerre gelll haberhub oldu burası artık 5 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yeni bir prncu yıldız doğuyorr.. 4 0 Yanıtla
  • Murat:
    bu adam bunu tek atışta vurur.!! 3 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    yeni aşkı diil .yeni sponsor 2 0 Yanıtla
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