Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi - Son Dakika
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Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

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Acun Ilıcalı ile olan birlikteliği ile adını duyuran Şeyma Subaşı, yeni aşkı Brezilyalı model Marlon Teixeira ile paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Son olarak romantik bir paylaşıma imza atan Subaşı'nın gönderisi büyük ilgi gördü.

18.10.2024 14:38  Güncelleme: 14:46
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Özel hayatı ile magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

YENİ SEVGİLİSYLE DUDAK DUDAĞA POZ

Yeni aşkıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Subaşı'nın gönderileri kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğraflardan birinde ikilinin dudak dudağa poz verdiği görüldü.

İşte ikilinin o pozları;

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi
Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi
Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi
Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin, Subaşı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Ali İzzet Aşrak:
    yerli ve milli o... muz 297 2 Yanıtla
    cennetatakum samsun:
    Toplumumuza hitap etmeyen haberleri ve uyuşmayan davranışları haber diye yayınlamayın ,bunun için yüklü bir paramı veriyorlar size sondakika , miğdemiz kalkıyor bunların yaptıkları ve gördüklerimiz , unutma evlatlarımız geleceğimizdir...anlayana 4 0
  • GARİP DERVİŞ:
    ÇAĞDAŞ MODERN LAİK bir Türk kadını ?? 87 132 Yanıtla
    ünal yalçın:
    Senin çağdaşlıktan atatürkçülükten anladığın buysa, sorun kendinde.... 3 1
    caps lock:
    Ne alakası var amn ogl 1 1
  • ƒ????? ????¸:
    boş insanların haberini yapmaktan sıkılmadınız dimi? 185 0 Yanıtla
    Muharrem Yüzügüldü:
    Paralı haber kaynağı parası olan haber yaptırıyor aslında bu siteye bile bakmamak gerekiyor 3 0
    Veysi Karaman:
    siz kimsiniz? 0 0
  • B BAYRAKTAR:
    Ne Randuman lı şeyi varmış :))) 153 2 Yanıtla
  • yalnız Adam:
    uluslararası motor 149 1 Yanıtla
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