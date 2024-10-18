Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

yerli ve milli o... muz

cennetatakum samsun:

Toplumumuza hitap etmeyen haberleri ve uyuşmayan davranışları haber diye yayınlamayın ,bunun için yüklü bir paramı veriyorlar size sondakika , miğdemiz kalkıyor bunların yaptıkları ve gördüklerimiz , unutma evlatlarımız geleceğimizdir...anlayana