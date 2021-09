Shakira parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradı: Başına geleni ağlaya ağlaya anlattı

TÜYLER ÜRPERTEN OLAY

Ama bu kez şehirdeki bir parkta yaşanan bir saldırı tüyler ürpertecek türden! Üstelik bu kez kurban, ailesiyle birlikte şehrin eski sakinleri arasında yaşayan dünyaca ünlü bir şarkıcı.

İKİ YABAN DOMUZUNUN SALDIRISINA UĞRADI

Futbolcu sevgilisi Gerard Pique, iki oğlu Sasha ve Milan ile birlikte Barcelona'da yaşayan 44 yaşındaki Shakira, kentteki bir parkta iki yaban domuzunun saldırısına uğradı. Olay sırasında yanında 8 yaşındaki oğlu Milan da bulunuyordu. Kolombiyalı şarkıcı, yaşadıklarını da sosyal medya hesabında anlattı.

İKİSİ DE YARA ALMADAN KURTULDU

Yaşadıklarından dolayı dehşete kapılan Shakira, paylaştığı videoda, sırt çantasını yaban domuzlarından kurtarmak için onlarla boğuştuğunu belirtti. Çantasını kurtarmış olsa da telefonunun parçalandığını anlattı ünlü şarkıcı. Shakira, iki yaban domuzunun sırt çantasını alıp yakındaki ormanlık bölgeye kaçtığını söyledi. Ünlü şarkıcı İspanyolca konuştuğu videoda "İçinde cep telefonumun da bulunduğu çantamı alıp ormana doğru kaçmaya başladılar. Çantadaki her şeyi berbat ettiler" diyerek başına gelenleri anlattı. Ünlü şarkıcının ağlamaklı bir tonda konuştuğu ve zaman zaman sesinin titrediği de dikkat çekti. Saldırıda her ne kadar Shakira'nın çantası ve telefonu zarar görse de ne kendisi ne de oğlu Milan herhangi bir yara aldı.

OLAY YERİNE YAKIN BİR MALİKANEDE YAŞIYORLAR

Shakira ve Gerard Pigue, iki oğullarıyla birlikte saldırının gerçekleştiği parka yakın bir bölgedeki malikanede yaşıyor. Malikanenin yakınlarındaki dağ eteğindeki park alanı da yaban domuzlarının doğal yaşam alanı olarak biliniyor.

SON DÖNEMDE BENZER OLAYLAR ARTTI

Son dönemde Barcelona ve Roma'da bu tür yaban domuzu saldırılarının sıklaşmaya başladığı belirtiliyor. Yakınlardaki ormanlarda yaşayan yaban domuzları, yiyecek bulabilmek için sık sık şehirlere iniyor ve insanlarla karşılaşıyor. Yakın zamanda bu tür saldırı haberlerinde de artış yaşandığı da haberler arasında.

BEŞ KİŞİLİK BİR AİLE DE SALDIRIYA UĞRADI

Geçen yaz üç çocuklu bir ailenin Barcelona'nın ünlü stadı Camp Nou'dan çok da uzak olmayan bir bölgede yaban domuzlarının saldırısına uğradığı haberi basına yansımıştı. İddialara göre yaban domuzları, bu beş kişilik ailenin sırt çantalarına saldırıp aileyi kovaladı. Yaban domuzları, kendileriyle mücadeleye girişen babayı da bacağından ısırdı.

METEOR YAĞMURUNU İZLERKEN... Barcelona'da yaşayan Xavier Bosch da kentin turistik bölgelerinden Tibidado Eğlence Parkı yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğradığını anlattı. Bosch, saldırı sırasında ailesiyle birlikte meteor yağmurunu izlediklerini söyledi.

CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLUYOR

Yaban domuzları, sahip oldukları güçlü köpek dişleri nedeniyle ısırdıkları kişilerde ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Özellikle de yiyecek aradıkları sırada saldırganlaşıyorlar. Hepatit E, influenza A gibi hastalıkların taşıyıcısı olarak da biliniyorlar aynı zamanda.

Uzmanlara göre, yaban domuzlarını, şehirlerden uzak tutmanın kolay bir yöntemi yok, bu yüzden de itlaf yoluna gidiliyor. Barcelona'da yaban domuzlarına yönelik, bir itlaf programı uygulayan özel eğitimli veterinerlerin yer aldığı bir ekip de oluşturuldu. Universitat Autònoma de Barcelona'dan vahşi yaşam ekopatoloji öğretim üyesi Ramon Lopez Olvera da başka bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Olvera'ya göre insanlara özgü yiyeceklere alışan yaban domuzlarının yeniden doğal yaşam alanlarına dönüp orada beslenmeleri eskisi kadar kolay olmuyor.

2011 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER

Shakira ile 33 yaşındaki futbol yıldızı Gerard Pique, 2011 yılından bu yana birlikteler. Nasıl tanıştıklarını da Pique bir TV röportajında şöyle anlatmıştı: "2010 Dünya Kupası'na hazırlandığımız dönemde, Shakira ile Madrid'de tanıştım. Turnuvanın resmi şarkısı Waka-Waka'nın klip çekimindeydik. Her şey Güney Afrika'da başladı. Dünya Kupası'nın açılış töreninde sahne alacaktı. Ben de ona mesaj atarak, hava durumunu sordum. Normalde böyle aptalca bir soruya 'Montunu giymeyi unutma' şeklinde bir yanıt alırsınız. Ama o bana, her an havanın o anki durumunu mesaj attı. Bir noktada ona 'Seni yeniden görmem için final oynamamız gerek' dedim. Çünkü finalde de sahne alacaktı. Hazır finale kadar çıkmışken, turnuvayı kazanalım dedik ve kazandık."

İKİ OĞULLARI VAR

Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak nitelendirilen Pique ile Shakira'nın iki oğlu bulunuyor. Çiftin ilk oğlu Milan Pique Mubarak 2013 yılında, Sasha Pique Mubarak da 2015 yılında dünyaya geldi.

AYRILIK İDDİALARI DOĞRU ÇIKMADI

Bir süre önce aralarının kötü olduğu iddiaları ortaya atılsa da çiftin birlikteliği sürüyor. Bunca yıllık beraberliğe ve iki çocuğa rağmen neden evlenmedikleri ise merak konusu. Shakira bu konuda bir röportajda şunları söylemişti: "Gerçeği söylemem gerekirse evlilik beni korkutuyor. Onun beni "karısı" olarak görmesini istemiyorum. Beni kız arkadaşı olarak görmesini istiyorum." 2017 yılında depresyona giren ve sesini yitirme tehlikesiyle karşılayan Shakira, o dönemi de Pigue'nin desteğiyle atlattı.

10 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOĞDULAR

Shakira ile Gerard Pique arasında 10 yaş bulunuyor. Shakira, 2 Şubat 1977 doğumlu. Eşi ise ondan 10 yıl sonra dünyaya geldi. Bu noktada ilginç bir durum da söz konusu. Gerard Pique ise 2 Şubat 1987'de dünyaya geldi. Yani çift, 10 yıl arayla aynı gün doğdu.