Sharon Stone\'dan Nelly itirafı: Kısa süreli bir birlikteliğimiz oldu

Hollywood'un efsane oyuncusu Sharon Stone, Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens Live programında dikkat çeken bir açıklama yaptı. 67 yaşındaki Stone, rap müziğin tanınmış isimlerinden 50 yaşındaki Nelly ile yıllar önce randevuya çıktığını doğruladı.

"EVET, ÇIKTIM AMA İKİNCİ BULUŞMA OLMADI"

Programda Cohen'in, "Gerçekten Nelly ile bir randevuya çıktın mı?" sorusuna Stone, "Evet, çıktım" yanıtını verdi. Ancak ikinci bir buluşma olmadığını da ekledi. Oyuncu, buluşmanın ne zaman gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Stone'un bu açıklaması, özellikle aralarındaki 17 yaş farkı nedeniyle gündem oldu. Bir dönemin en gözde aktrislerinden biri olan Sharon Stone ile rap dünyasının yıldızlarından Nelly'nin buluşması, izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.