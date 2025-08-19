Hollywood'un efsane oyuncusu Sharon Stone, Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens Live programında dikkat çeken bir açıklama yaptı. 67 yaşındaki Stone, rap müziğin tanınmış isimlerinden 50 yaşındaki Nelly ile yıllar önce randevuya çıktığını doğruladı.
Programda Cohen'in, "Gerçekten Nelly ile bir randevuya çıktın mı?" sorusuna Stone, "Evet, çıktım" yanıtını verdi. Ancak ikinci bir buluşma olmadığını da ekledi. Oyuncu, buluşmanın ne zaman gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşmadı.
Stone'un bu açıklaması, özellikle aralarındaki 17 yaş farkı nedeniyle gündem oldu. Bir dönemin en gözde aktrislerinden biri olan Sharon Stone ile rap dünyasının yıldızlarından Nelly'nin buluşması, izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.
Son Dakika › Magazin › Sharon Stone'dan Nelly itirafı: Kısa süreli bir birlikteliğimiz oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?