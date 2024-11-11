Sibel Akbulut\'un derin dekoltesi ve kıvrak dansına yorum yağdı

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Penaltı mı, değil mi? VAR devreye girmedi

Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve sonrasında yasaklanan evlilik programlarının yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor.

2015 yılında yayınlanan izdivaç programında o dönem anaokul öğretmenliği yapan Sibel Akbulut son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı.

DEKOLTELİ KIYAFETİYLE DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ortalıkta pek fazla görünmeyen ve yurt dışında yaşayan Sibel Akbulut, aktif kullandığı sosyal medya hesabında çeşitli dekolteli elbiseleriyle dans ettiği anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son paylaşımı gündem olan Akbulut'un derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle kıvrak dansı mest etti. "Reels olarak kalsın istemişsiniz." sözleriyle videosunu yayınlayan Akbulut'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.