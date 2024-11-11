Sibel Akbulut'un derin dekoltesi ve kıvrak dansına yorum yağdı - Son Dakika
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Sibel Akbulut'un derin dekoltesi ve kıvrak dansına yorum yağdı

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2015 yılında yayınlanan izdivaç programının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan hayatına yurt dışında devam eden Sibel Akbulut, sık sık sosyal medya hesabında dans videoları paylaşıyor. Akbulut'un paylaştığı derin dekolteli elbisesi ve kıvrak dansına takipçilerinden yorum yağdı.

11.11.2024 11:55
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Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve sonrasında yasaklanan evlilik programlarının yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor.

2015 yılında yayınlanan izdivaç programında o dönem anaokul öğretmenliği yapan Sibel Akbulut son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı.

DEKOLTELİ KIYAFETİYLE DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ortalıkta pek fazla görünmeyen ve yurt dışında yaşayan Sibel Akbulut, aktif kullandığı sosyal medya hesabında çeşitli dekolteli elbiseleriyle dans ettiği anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son paylaşımı gündem olan Akbulut'un derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle kıvrak dansı mest etti. "Reels olarak kalsın istemişsiniz." sözleriyle videosunu yayınlayan Akbulut'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Sibel Akbulut\'un derin dekoltesi ve kıvrak dansına yorum yağdı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Akbulut'un derin dekoltesi ve kıvrak dansına yorum yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fuzuli:
    Hello Motor! 20 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Editör gözüne kestirdiği kadınların reklamını mı yapıyon hayırdır haber diye sürekli kadın reklamı yapıyon 19 0 Yanıtla
  • Bülent Ağca:
    Çok faydalı bir haber olmuş, artık ülke bir ay bunu konuşur. 15 0 Yanıtla
  • H celik:
    Nasıl Bi haber anlayışınız var anlamıyorum millete ne insanların giyim kuşamından 5 1 Yanıtla
  • Ray Malifalitiko:
    This time for africa diyo , 30cm alti kesmez diyo 6 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    maymun gibi sallanıyor gezizekali kevaşe 1 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Dünyanın en beleş işlerinin en lüzumsuz işlerinin yapıldığı ve dünya kadar para kazanılan tek ülkeyiz. 0 0 Yanıtla
  • Necdet Ede:
    Abooooo 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sibel Akbulut'un derin dekoltesi ve kıvrak dansına yorum yağdı - Son Dakika
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