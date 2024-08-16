Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor - Son Dakika
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Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor

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Ünlü şarkıcı Sibel Can Bursa konserinde seçtiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. Siyah elbisesinin göğüs detayları dikkat çeken Can'a ''Acil modacınızı değiştirin'' yorumları yağdı.

16.08.2024 09:07  Güncelleme: 09:17
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Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler programında boy gösteren Sibel Can, bu kez giydiği sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, son olarak Bursa konserinden pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcı Sibel Can sahnede 2 ayrı kostüm tercih etti etmesine ama siyah kıyafeti dile düştü. Siyah ve turuncu detaylara sahip elbisenin göğüs kısmına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcının tarzına kimse anlam veremedi.

"ACİL MODACINIZI DEĞİŞTİRİN"

Bu elbiseyi görenler "Acil modacınızı değiştirin", "Elbise facia", "Bu kıyafetleri kim hazırlıyorsun çok zevksiz size hiç yakıştıramadım" yorumlarında bulundu.

İşte Sibel Can'ın o paylaşımı;

Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor

Sibel Can, Bursa, Televizyon, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz: güzele ne giyse yakışır ama ... 3 1 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Rezalet, bir kıyafet bu kadar kötü tasarlanır 2 0 Yanıtla
  • Alp Uganer: yukardan ayarlı 1 0 Yanıtla
  • Deniz Memis: Günün konusu bu herhalde çokta önemliydi sanki 0 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Çevik: biraz geriden bakınca kıyafette ?? simgesi var gibi. İlümünati neydi 0 0 Yanıtla

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