Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler

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Oyuncu Sibel Gökçe, katıldığı bir televizyon programında "20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradım" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatlıses, bu iddiaların ardından onuru ve itibarına zarar verdiğini öne sürerek Gökçe'ye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı.

DAVA DOSYASI YARGITAY'A TAŞINDI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses'in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

10 BİN TL'Yİ TAZMİNATIYLA ÖDEYECEKLER

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasına sadece avukatlar katıldı. Mahkeme, yine İbrahim Tatlıses'i haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalılar Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 10 bin lira manevi tazminatı 8 yıllık faiziyle birlikte İbrahim Tatlıses'e ödemesine karar verdi.