Sıla, 10 Ocak\'ta Günay Restaurant Ankara\'da Sahne Alacak

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, 10 Ocak Cumartesi akşamı Günay Restaurant Ankara'da sahne alacak. Eşsiz sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerine özel bir gece yaşatmaya hazırlanan sanatçı, müzik ve lezzetin bir araya geldiği seçkin bir atmosferde Ankaralılarla buluşacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek gecede, Günay Restaurant'ın özel menüsü eşliğinde müzik ve eğlence dolu anlar yaşanması bekleniyor. Organizasyona yoğun ilgi gösterilirken, rezervasyonların hızla dolduğu belirtildi.