 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız - Son Dakika

Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız

Son Güncelleme: 04.11.2023 14:36

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun birbirine girdi. Doğu'nun adliye koridorunda kardeşi Dilan Polat'a "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" diyerek bağırdığı ileri sürüldü.

Salı günü gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Abla Sıla Doğu ve kardeş Dilan Polat'ın adliye koridorlarında tartıştığı ileri sürüldü.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen ve ifade vermek için bekleyen Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ı "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" diyerek suçlayıp üzerine yürüdüğü ileri sürüldü.

Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız

SILA DOĞU KELEPÇEYİ ÇIKARDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun polis otobüsüne bindikten sonra kolundaki kelepçeyi tek çırpıda çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Doğu'nun o anları ise saniye saniye görüntülendi.

Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız
Kafa karıştıran görüntü! Sıla Doğu, kolundaki kelepçeyi kendi kendine çıkardı

Anadolu Adliyesi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Son Dakika: Arda Güler, Real Madrid kadrosuna alındı
14:17 Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız
13:58 Arda Turan "yaşlanmışsın" diyenlere cevabı verdi: Sakalları kısaltıp boyasam 20 yaş gençleşirim
13:37 Engin Polat'ın annesi yaşadıklarına veryansın etti, herkes kollarındaki bileziklere takıldı
13:29 Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasındaki bir cümlesi salonu ayağa kaldırdı
13:21 Galatasaray'da korkulan olmadı! Muslera'da kırık yok
13:13 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'yu sildik attık
12:52 Tesla, Türkiye'de fiyatlarında 400 bin TL'ye kadar indirime gitti
12:49 Cami minaresine İsrail bayrağı astılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2023 15:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement