Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi - Son Dakika
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Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi

05.03.2022 17:26
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi

'Emanet' adlı dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) ile Sıla Türkoğlu (Seher) cephesinden yeni pozlar geldi. İşte detaylar...

Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.

ROMANTİK POZLAR

Hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana gelen Emanet'in yıldızları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik pozları sosyal medyada paylaşıldı.

İkilinin bu pozları 50 binden fazla beğeni aldı.

Sosyal medyada, "Çok yakışıyorsunuz", "Birlikteliğiniz daim olsun" ve "Birlikte daha çok fotoğraf paylaşın" şeklinde yorumlar yapıldı.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, bir süredir Emanet adlı dizide Seher karakterini canlandırıyor.

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

'Emanet' adlı dizide başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Halil İbrahim Ceyhan'ın bir dönem müzisyenlik ve fotomodellik yaptığını bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Halil İbrahim Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmıştı. Ceyhan, 'Gelecek Vaad Eden Erkek Model' unvanını almıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınlandığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı. Halil İbrahim Ceyhan, aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi.

Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi

YORUMLAR
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Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Çifti Aşka Geldi - Son Dakika


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