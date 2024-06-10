Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti - Son Dakika
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Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son konserinde dans ederken kendinden geçti. Sahnede tepinerek oynayan Sağın'ın performans Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

10.06.2024 15:29
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Aşkın Olayım şarkısıyla Galatasaray taraftarının gönlünü fetheden Simge Sağın, sahne kıyafetleri ve performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki akşam İstanbul'da konser veren şarkıcı, dans ederken kendinden geçti.

ÇILGINLAR GİBİ OYNADI

Sesi ve tarzıyla çok konuşulan Sağın, bu defa cesur dansıyla adından söz ettirdi. Siyah ışıltılı elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, bir ara kendisini müziğin ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti. Sağın'ın performansını görenler Yıldız Tilbe'ye benzetti. Ünlü ismin dans performansı görenleri ikiye böldü. Bir kısım Sağın'ın performansı için "İçinden geldiği gibi oynamış" derken bir kısım "Dans dersi almalısın" yorumunu yaptı.

Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti
Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti
Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti

Yıldız Tilbe, Simge Sağın, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın sahnede çılgınlar gibi dans etti, görenler Yıldız Tilbe zannetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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