Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti - Son Dakika
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Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti

09.05.2022 16:12

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle konuşulan ünlüler kervanına katılan Simge Sağın, son konserinde transparan bir elbise tercih etti. Sahnedeki pozlarını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı için "Gülşen'in yolunda gidiyorsun" yorumları yapıldı.

Gülşen, Aleyna Tilki, Hande Yener ve Simge, son zamanlarda konserlerinde tercih ettikleri kıyafetlerden dolayı gündemden düşmüyor. Son olarak İzmir'de sahneye çıkan genç şarkıcı, cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

TRANSPARAN ELBİSESİ BEĞENİLMEDİ

Transparan mini bir elbise giyen şarkıcı, sahnede çektirdiği pozları 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Simge Sağın'ın kısa sürede sosyal medyada gündem olan kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları, şarkıcıyı sert bir dille eleştirdi. Sağın'ın kıyafetini beğenmeyen birçok kullanıcı "Gülşen'e özenip sahneye iç çamaşırı ile çıkmış" yorumu yapıldı.

İşte Simge'nin tepki çeken kıyafeti ve yorumlar...

Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
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Son Dakika Magazin Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti - Son Dakika


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