Gülşen, Aleyna Tilki, Hande Yener ve Simge, son zamanlarda konserlerinde tercih ettikleri kıyafetlerden dolayı gündemden düşmüyor. Son olarak İzmir'de sahneye çıkan genç şarkıcı, cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti.
Transparan mini bir elbise giyen şarkıcı, sahnede çektirdiği pozları 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Simge Sağın'ın kısa sürede sosyal medyada gündem olan kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları, şarkıcıyı sert bir dille eleştirdi. Sağın'ın kıyafetini beğenmeyen birçok kullanıcı "Gülşen'e özenip sahneye iç çamaşırı ile çıkmış" yorumu yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti - Son Dakika