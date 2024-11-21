Sinan Akçıl'dan sert çıkış: Ebru'yu yedirmem, sanat camiası korkak - Son Dakika
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Sinan Akçıl'dan sert çıkış: Ebru'yu yedirmem, sanat camiası korkak

Sinan Akçıl\'dan sert çıkış: Ebru\'yu yedirmem, sanat camiası korkak

Ebru Gündeş'in Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 69 milyon lira aldığı iddialarına Sinan Akçıl'dan yorum geldi. Akçıl, Ebru Gündeş'in sahne fiyatının 150 bin dolar olduğunu ve konserden 4 milyon 750 bin lira aldığını söyledi. Akçıl, ''Ebru'yu yedirmem. Herkesin sahne fiyatı bellidir. Sanat camiası kafasını kuma gömmüş'' dedi.

21.11.2024 16:29
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Ebru Gündeş'in Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 69 milyon lira aldığı iddiaları müzik camiasında geniş yankı bulmuştu. İddiaların sosyal medyada tepki alması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır" şeklinde bir açıklama yayınlamıştı.

'EBRU'YLA BİREBİR GÖRÜŞTÜM'

Bu gelişmeler üzerine Sinan Akçıl, Taha Hüseyin Karagöz'ün YouTube programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ebru Gündeş'in sahne fiyatının 150 bin dolar olduğunu söyleyen Sinan Akçıl, ''Ebru'yu yedirmem! Kendisiyle birebir görüştüm. Herkesin sahne fiyatı bellidir.Zaten 4 milyon 750 bin lira alınmış o konserden.'' dedi.

'KAFALARINI KUMA GÖMMÜŞLER'

Sanat camiasına veryansın eden Sinan Akçıl, ''Korkak oldukları için kafalarını kuma gömmüşler. Hepsi benden şarkı alıyor ama hiçbiriyle yakın arkadaşlığım kalmadı. Kimse birlik olup da 'Biz böyle paralar kazanmıyoruz' diye açıklama yapmıyor. Millet de sahnede gördüğü kişinin cillop paralar indirdiğini düşünüyor. O paraların 10'da 1'i bile yok. Sahne, sanatçı, ışık ekip olsun olsun en fazla 5 milyon'' ifadelerine yer verdi.

'KONSER YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANI YOK OLMAYA MAHKUMDUR'

Belediye konserlerinin yapılması gerektiğini savunan Sinan Akçıl sözlerini şöyle sürdürdü;

''Konser yapmayan belediye başkanı ilçesinde ya da ilinde yok olmaya mahkumdur. Birincisi konser kitlesi gibi büyük kitleleri bir başkanın konuşma yapmak için yakalaması zor. İkincisi gençlerin morale ihtiyacı var. Bu şişirilmiş fiyatlar ortaya çıkana kadar belediye konserlerinde CHP, AKP'ye karşı çok büyük bir üstünlük sağlamıştı.

Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 12 tane İzmir konser yaptık. İzmir konserlerim en kalabalık konserlerimdir. Hiçbir zaman İzmir belediyesinden bir konser teklifi gelmedi bugüne kadar. Korkuyorlar belki de CHP'li belediyeler. Benim bir mahallem yok. Benim ailem ağır CHP'li bir aile. Ben Cumhurbaşkanı sevdası ağır basan bir çocuğum. Aslında ideal bir örneğim. İçimdeki milliyetçilik duygusunu hiçbir güç alamaz.''

Ebru Gündeş, Sinan Akçıl, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl'dan sert çıkış: Ebru'yu yedirmem, sanat camiası korkak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Adnan Sunca:
    Şevval sam gibi gereksiz bir sanatçı 2 saatlik İzmir konserinde aldığı ücret 5.5 Milyon. Ebru Gündeş gibi bir sanatçı ise 4.7 milyon almış heeee. bizde yedik.... 15 4 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Buda nimetten sanıyor kendini 13 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KIMSE KIRGIZİSTAN IN SILINRN 2.1 MILYAR BORCUNDAN BAHSETMIYOR ,KIMIN PARASI O 6 6 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    şevval Sam bu ülkenin elit sanatçılarından biridir nokta. 1 11 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Çamur at izi kalsın …. Oylar gittikçe çirkinlikler çoğaliyor … 3 6 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Belediyelerin görevi sınırları içerisinde yaşayan halkın çöp ulaşım trafik su kanalizasyon vsvs ihtiyaçlarını karşılamaktır yaşım 46 hiç konsere gitmedim eksikliğinide hissetmedim önce ihtiyaçları gidersinler suya otobüse zam yapana kadar konsere verdikleri parayı buralara aktarsınlar 6 0 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    yokya onur yoksana zilli sanatçı olmayan payloçolara halka hizmet için olan psrayı zillilere psra dagıtmakmı belediye başkanları görevi halmahizöet etmek palyoçaları beslemek degil 3 1 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    zurnanın son deliği. 3 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Yedirmem kendim yerim demiş 2 0 Yanıtla
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