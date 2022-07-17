Sinan Çetin'in Panik Anları - Son Dakika
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Sinan Çetin'in Panik Anları

17.07.2022 13:00
Sinan Çetin'in Panik Anları

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı genç bir kadınla objektiflere takılınca büyük panik yaşadı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden ünlü yönetmen Sinan Çetin yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele girdi.

Yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka parkında genç kadınla yeniden buluştu.

Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti.

Evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu merak konusu oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

Sinan Çetin, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Çetin'in Panik Anları - Son Dakika

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