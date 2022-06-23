Sinan Güleryüz "Kalbin Yok" ile Dinleyicileriyle Buluşuyor! - Son Dakika
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Sinan Güleryüz "Kalbin Yok" ile Dinleyicileriyle Buluşuyor!

23.06.2022 23:21
Sinan Güleryüz "Kalbin Yok" ile Dinleyicileriyle Buluşuyor!

Sinan Güleryüz'ün seslendirdiği, aranjesini Melihcan Ataklar'ın, söz/müziğini Barış Türkkal ve Melihcan Ataklar'ın üstlendiği "Kalbin Yok" tekli şarkısı 24 Haziran Cuma günü Ils Vision etiketiyle Net D'de tüm dijital platformlarda yayında!

Sinan Güleryüz'ün yeni tekli şarkısının tanıtım gecesi önceki gün yakın arkadaşları ve çevresinin katılımıyla gerçekleşti. Kameraların önüne geçen Güleryüz, tanıtıma özel röportaj verdi. Sinan Bayar'ın yönetmenliğini üstlendiği bir haftalık ön hazırlıkla klibin çekimleri iki günlük yoğun bir süreçte tamamlandı. Çekimler, Oda Dans Platosu ve Kuruçeşme Ena Bosphorus olmak üzere iki farklı mekanda geçekleşti. Çekimlerin ardından on gün süren kurgu/montaj süreciyle tamamlanan klip, şarkıcıyı ve tüm ekibini memnun etti.

"Eski değil, genç"

Muhabirlerin Güleryüz'ün tanıtım afişinde kullandığı fotoğraf için "değişik bir Sinan Güleryüz, biraz eski gibi" diye atıfta bulunmalarının ardından Güleryüz, "Eski demeyelim de genç diyelim. Birkaç sene önceki bir kapak fotoğrafıydı, Kalbin Yok'a uygun bir fotoğraf olduğu için kullanalım dedik" şeklinde samimi açıklamalarda bulundu. Güleryüz, kendisine söz verdiğini belirterek eşi Özge Özder'le birlikte girdiği diyet programıyla "Eylül ayında zımba gibi dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Orası profesyonel bir mecra

Klipte hem yerli hem yabancı profesyonel dört kadın dansçının yanında sanatçının bir önceki şarkısı Yak Yakacaksan'ın söz yazarı Yasin Dinç de yer aldı. Muhabirlerin, klipte dört kadın dansçının yer alması durumunu sanatçının eşi Özder'in nasıl karşıladığı sorusuna; "Orası profesyonel bir mecra, orası başka gerçek hayat başka ben de Özge'in oyunlarını izliyorum, hatta bazı cesur senaryolar geliyor ve ben onu cesaretlendiriyorum" dedi. Yaz sezonu sahne açılışını Bodrum ve daha sonra Alaçatı'da gerçekleştirecek olan Güleryüz, yeni tekli şarkısını dinleyici ve sevenleriyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

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Kaynak: Snob Magazin

Sinan Bayar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Güleryüz 'Kalbin Yok' ile Dinleyicileriyle Buluşuyor! - Son Dakika

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