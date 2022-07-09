Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

09.07.2022 10:08
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

Sevilen sunucu Müge Anlı, , programının canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. 25 Haziran'da hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştiren Anlı, sosyal medya hesabında soyadını değiştirdi.

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Niahtan gelecek fotoğraf beklenirken ünlü sunucudan sürpriz bir hamle geldi.

MÜJDEYİ CANLI YAYINDA VERMİŞTİ

Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu" açıklamasını yapmıştı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına otur Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

SADE NİKAH

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah ile hayatlarını birleştirdi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına otur Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü Sunucu, nikahtan 2 hafta sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına otur Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
YORUMLAR
500

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 10:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement