Sinem Umaş'ın eski sevgilisi Ata için yaptığı yorum pes dedirtti: Tabutu cenazede ayaklarımıza düşüp açılmıştı - Son Dakika
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Sinem Umaş'ın eski sevgilisi Ata için yaptığı yorum pes dedirtti: Tabutu cenazede ayaklarımıza düşüp açılmıştı

24.03.2022 14:45
Sinem Umaş'ın eski sevgilisi Ata için yaptığı yorum pes dedirtti: Tabutu cenazede ayaklarımıza düşüp açılmıştı

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve estetikle bambaşka biri olan gelin adayı Sinem Umaş, otel odasında ölü bulunan eski sevgilisi Ata Türk'ün cenazesiyle ilgili "Tabutu cenazede çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" ifadelerini kullandı.

Türk televizyon tarihine damga vuran programlar arasında "Gelinim Olur musun?" yarışması ile şöhreti yakalayan gelin adayı Sinem Umaş, yıllar sonra sosyal medyada yazdığı yorumlarla gündeme geldi.

"YİNE BANA SALLIYOR"

Bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın altına yorumlar yapan gelin adayı Sinem Umaş, fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.

"TABUTU AYAKLARIMIZA DÜŞÜP AÇILMIŞTI"

Yorumlarına devam eden Umaş, aşırı dozdan ölen eski sevgilisi Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazeden çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" diyerek herkesi şoke etti.

İşte Sinem Ubaş'ın yorumları;

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Sinem Umaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Umaş'ın eski sevgilisi Ata için yaptığı yorum pes dedirtti: Tabutu cenazede ayaklarımıza düşüp açılmıştı - Son Dakika


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