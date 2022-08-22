Oynadıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başladı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı Aşkının İlk Fotoğrafı - Son Dakika

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