Sırrı Çözüldü! Ünlü Çiftten İtiraf Geldi - Son Dakika
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Sırrı Çözüldü! Ünlü Çiftten İtiraf Geldi

08.06.2022 00:12
Sırrı Çözüldü! Ünlü Çiftten İtiraf Geldi

Bu yaz İtalya'da evlenecek olan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, önceki gün Etiler'de alışverişe çıktı. Akmerkez'de yazlık alışverişlerini tamamlayan çift, düğünün neden İtalya'da olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Özge Gürel, gazetecilere dönerek "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz" diyerek şakayla karışık sitem etti.

Güzel oyuncu, muhabirlerin "Kiraz Mevsimi dizisi İtalya'da çekildi. Serkan Çayoğlu ile orada tanıştınız. Düğün o yüzden mi İtalya'da olacak?" sorusuna "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz" cevabını verdi.

"ARKEOLOJİ OKUMAK İSTİYORDUM"

Özge Gürel, hayalindeki mesleği soran gazetecilere "Çok fazla hayallere tutunan biri değilim. Hayalleri kuruyorum, sonra unutuyorum ama kursaydım da herhalde şimdiki hayatımı kurardım. Oyunculuk hiç aklımda yoktu. Arkeoloji falan istiyordum." yanıtını vererek şaşkına çevirdi.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Özge Gürel ile evleneceğini açıklayan Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 34 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, ' Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.allowtransparency="true" data-google-container-id="a!4" data-google-query-id="CIuxt4-om_gCFUMR-QAdemsDIw" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_3" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_3" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same- origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="http://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="602">

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

Sırrı Çözüldü! Ünlü Çiftten İtiraf Geldi
Sırrı Çözüldü! Ünlü Çiftten İtiraf Geldi
Sırrı Çözüldü! Ünlü Çiftten İtiraf Geldi

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Kaynak: Snob Magazin

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sırrı Çözüldü! Ünlü Çiftten İtiraf Geldi - Son Dakika

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