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Şok eden İddia! Odasında böcek bulundu... - Son Dakika

Şok eden İddia! Odasında böcek bulundu...

29.12.2021 09:11
Şok eden İddia! Odasında böcek bulundu...

Galatasaray Spor Kulübü 15 gündür bu skandalla çalkalanıyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas'ın odasında gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulundu! İşte detaylar...

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın köşesine taşıdığı yazıda: Galatasaray'da uzun zamandır gündemi işgal eden 'köstebek' iddialarında önemli gelişmeler yaşandı. Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve 'köstebek' imasında bulunmuştu.

Terim'den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, "Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz" diye serzenişte bulunmuştu.İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında "böcek" tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas'ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor. Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.
Şok eden İddia! Odasında böcek bulundu...

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Mehmet Üstündağ, Burak Elmas, Galatasaray, Hürriyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şok eden İddia! Odasında böcek bulundu... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şok eden İddia! Odasında böcek bulundu... - Son Dakika
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