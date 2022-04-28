Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti - Son Dakika
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Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti

28.04.2022 17:38
Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti

Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu ve pilot Ümit Erdim, kendisine Oğuzhan Koç ile ilgili gelen bir mesaj karşısında sinirlerine hakim olamadı. O mesajı ifşa eden Ümit Erdim bakın ne dedi...

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un pilotluğunu yapan Ümit Erdim kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

"OĞUZHAN'A ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan takipçisi, Ümit Erdim'e gönderdiği mesajda "Ümit selamlar, Oğuzhan Koç'a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin?" diye sordu.

Takipçisi, Ümit Erdim'e mesajın devamında ise "İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın" dedi.

"BİZİ BU KALİTESİZLİK BİTİRECEK!"

Kendisine gelen mesaj karşısında sinirlenen U¨mit Erdim, mesaja tepki go¨stererek "Bizi bu kalitesizlik, bu u¨slupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerc¸ekten yanlıs¸ anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti
Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti
Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti
Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti

YORUMLAR
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Ümit Erdim, Fabrika, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şok Eden Oğuzhan Koç Mesajı! Böyle İfşa Etti - Son Dakika


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