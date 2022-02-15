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Son dakika haber... Rumeli Türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Rumeli Türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk hayatını kaybetti

15.02.2022 20:10
Son dakika haber... Rumeli Türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Söylediği Rumeli türküleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran müzisyen Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti.

Söylediği Rumeli türküleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran müzisyen Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rumeli Türküleriyle tanınan ve sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Şentürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Arif Şentürk kimdir?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı. - İSTANBUL

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Arif Şentürk, İstanbul, Rumeli, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haber... Rumeli Türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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