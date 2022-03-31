Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında karar çıktı - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında karar çıktı

31.03.2022 13:47
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında karar çıktı

Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin TL olmasını talep ettiği davada karar çıktı. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

Sevilen komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin TL olmasını talep ederek dava açtı. Kararı açıklayan mahkeme, Yılmaz'ın talebini kısmen kabul etti.

NAFAKA 70 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararında, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

NAFAKAYI TÜRK LİRASI OLARAK ÖDEMEK İSTEMİŞTİ

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında karar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında karar çıktı - Son Dakika
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