Son dakika haberi... Sianji'de bayramın ikinci günü Pınar Seli sahne aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sianji'de bayramın ikinci günü Pınar Seli sahne aldı

04.05.2022 10:57
Son dakika haberi... Sianji'de bayramın ikinci günü Pınar Seli sahne aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı Sianji Well-Being Resort bayram konserlerinin ikinci gününde Bodrum'un sevilen sanatçısı Pınar Seli sahne aldı.

Birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı Sianji Well-Being Resort bayram konserlerinin ikinci gününde Bodrum'un sevilen sanatçısı Pınar Seli sahne aldı.

Sianji Well-Being Resort bayram konserleri devam ediyor. Bayramın ikinci gününde sahne alan Pınar Seli biribirinden güzel şarkıları gecenin konukları için seslendirdi. Konsere katılım sağlayan konuklar arasında Fenerbahçe 28. Başkanı Ali Şen, Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Rafi Ehmaloğlu ve eşi Ala Ehmaloğlu, Lugga Boutique Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Algül ve dostları, Medlife Tıp Merkezi Yönetim Kurulu ve Başhekimi Serdar Demiroğlu ve Serhat Demiroğlu gibi ünlü isimler de yer aldı.

Sanatçı Pınar Seli'nin sahnesine, yine ünlü konuklardan Arda Adil Özkara ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır da muhteşem sesleriyle konsere renk kattı. Son derece mutlu ayrılan konukların olumlu geri dönüşlerini dikkate alan Recai Çakır, Sianji Well-Being Resort ve Elani Beach & Restaurant'ta her yıl bayram etkinliklerinin böylelikle gelenekleşeceğini dile getirdi. Bayramın üçüncü gününde sahne alacak sanatçı Gözde Ural ve Baia Band Orkestrası akabinde dördüncü günü sahne alacak Buzuki Hakan ve Pelin'in konserine herkesi beklediklerini dile getiren Recai Çakır, yoğunluk sebebiyle gelecek konukların, rezervasyon yapmalarının gerektiğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

Son dakika haberi... Sianji'de bayramın ikinci günü Pınar Seli sahne aldı
Son dakika haberi... Sianji'de bayramın ikinci günü Pınar Seli sahne aldı
Son dakika haberi... Sianji'de bayramın ikinci günü Pınar Seli sahne aldı

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Recai Çakır, Fenerbahçe, Bodrum, Bayram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberi... Sianji'de bayramın ikinci günü Pınar Seli sahne aldı - Son Dakika


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