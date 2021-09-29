İş adamına müstehcen görüntülerini yolladı

İş insanı M.Y., sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini göndererek, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Esra Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İş insanı M.Y., Ersoy'un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu.

Yapılan incelemede Ersoy'un, şikayet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi.

İFADESİ ALINDI

Hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan Ersoy'un talimatla Bodrum'da ifadesi alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ersoy'un, hesabının hacklendiğini, görüntüleri kendisinin göndermediğini, şikayetçinin iddia ettiği gibi birlikte olmak için ısrar etmediğini söylediği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Esra Ersoy'un geçtiğimiz aylarda Bodrum'da bir otelde 13 yaşındaki çocuğun odasına girerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.

Esra Ersoy, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında; "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş." ifadelerini kullanmıştı.