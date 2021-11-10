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Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha - Son Dakika

Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha

10.11.2021 10:25
Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bonne Vie Dergisi tarafından düzenlenen ödül gecesinde 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'nin kurucusu İlyas Çağlayan, 'Yılın Çocuk Tiyatrosu' dalında ödüle layık görüldü.

Bonne Vie Dergisi tarafından düzenlenen ödül gecesinde 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'nin kurucusu İlyas Çağlayan, 'Yılın Çocuk Tiyatrosu' dalında ödüle layık görüldü.

Bonne Vie Dergisi'nin 2018'den beri düzenlediği ve pek çok dalda ödüllerin verildiği "Bonne Vie Yıldızları"nda ödülleri sahibini buldu. Düzenlenen ödül töreninde "Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi"nin kurucusu olan İlyas Çağlayan, "Yılın Çocuk Tiyatrosu" kategorisinde ödül aldı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un öğrencisi olan İlyas Çağlayan: "Ustanın yolunda ustadan aldığımız bayrağı yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ağırlıklı çocuklarımızın gelişimiyle ilgili eğitimler veriyoruz"

"Yılın Çocuk Tiyatrosu" ödülüne layık görülen İlyas Çağlayan, "2014'te kurdum ben Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'ni. 4 bine yakın mezun verdik. Geçen sene de 350 mezun verdik. Bu sene de çocuklara drama, beden dili, diksiyon, drama, doğru nefes, odaklanma, özgüven, konsantrasyon eğitimler veriyoruz. Ağırlıklı çocuklarımızın gelişimiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Bu sene pandemi sonrası 180 öğrenciyle başladık. Bayrampaşa'da Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi. Üst katımız da kafe. Şifa Niyetine Tiyatro Kafe yaptık. Çocuklarımızla birlikte eğitimler yapıyoruz, onların mezuniyetleriyle, onlarla birlikte eğitim yaparken öğreniyoruz. Aynı zamanda da pedagog ve psikolojik danışmanlık hizmetler veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Onur duyduk, ödüle layık görüldük, onu almaya geldik"

Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi'nin kurucusu Çağlayan, "Bu sene çok onur duyduk. Kültür Bakanlığı'na bağlı bir tiyatro atölyesiyiz ama aynı zamanda bu sene Aile ve Sosyal Kültür Bakanlığıyla birlikte onların yönlendirdiği öğrencilerimize de burs verme imkanımız oldu. Bu gece de çok güzel bir ödüle layık görüldük. Tiyatro atölyesi olarak, onu almaya geldik" şeklinde konuştu.

"Nejat Uygur'un öğrencisiyiz, aldığımız her ödüle ona armağan ediyorum"

İlyas Çağlayan devamla, "4 yaşından itibaren alıyoruz drama eğitimini. 40 yaşına kadar her yaş grubuna eğitim verebiliyoruz. Okul dönemiyle başlıyoruz, eylülde başlıyoruz, mayısta bitiriyoruz. Ben her aldığım ödülü ustaya armağan ediyorum. Nejat Uygur'un öğrencisiyiz biz. Ustanın yolunda ustadan aldığımız bayrağı yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Bence bu ödül de ustaya ve aramızdan ayrılan tüm ustalara gelsin. Usta hep oyun sonunda büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha
Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha
Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha
Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha

Nejat Uygur, Çağlayan, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberleri! 'Şifa Niyetine Tiyatro Çocuk Atölyesi'ne bir ödül daha - Son Dakika Magazin


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