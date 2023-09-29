Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Son Güncelleme: 29.09.2023 16:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Bakanlık, aynı zamanda festivalin düzenleneceği Antalya Spor Salonu'nun tahsisini de iptal etti.

Kanun Hükmü belgeselinden dolayı Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan kriz büyüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenleneceği Antalya Spor Salonu'nun tahsisini iptal etti.

"MAĞDURİYET ALGISI ÜZERİNDEN FETÖ PROPAGANDASI YAPILIYOR"

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, belgesel yarışması bölümünde Kanun Hükmü adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimiz' çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan salonun tahsisi iptal edilmiştir. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuzda verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

NE OLDU?

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı. Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan filmle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kanun Hükmü filmi bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

DEMET AKBAĞ JÜRİ BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Usta oyuncu Demet Akbağ da yaşanan krizlerin ardından Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri başkanlığı görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.

Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

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Son Dakika Magazin Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi - Son Dakika
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