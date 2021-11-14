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Son dakika magazin: Hülya Avşar: "Eğer ki parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim" - Son Dakika

Son dakika magazin: Hülya Avşar: "Eğer ki parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim"

14.11.2021 14:04
Son dakika magazin: Hülya Avşar: "Eğer ki parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim"

Gelen son dakika haberlerine göre Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12. Darülaceze Buluşmaları'na katıldı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12. Darülaceze Buluşmaları'na katıldı. Avşar, "Bir gün siyasete katılır mısınız?" sorusuna, "Siyasete atılmak hayatım boyunca hiç aklımdan geçen bir şey olmadı. Benim de söylemek istediğim çok şey var ama şimdi değil. Belki biraz daha yaşımızı aldıktan sonra. Eğer ki benim parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim" cevabını verdi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12. Darülaceze Buluşmaları'na onur konuğu olarak katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Avşar, "İhtiyar meclisi denen güzel bir cümle var. O ihtiyar meclisinin anlamı aslında o yaşlılarımızın ne kadar değerli olduklarıdır. Bizim bu dünyadan anlamadığımız fakat onlarla konuştuğumuz zaman çok şey öğreneceğimiz, hatta onların bize uzaktan bakıp güldükleri bir dünya orası. Burada ailenin önemi en çok altı çizilen noktalardan biri oldu. Ben de hep kızımla aynı şeyi konuşuyorum. Aile çok önemli diyorum ezelden beri. Çünkü paran da olabilir, ünlü de olabilirsin, her şeye sahip de olabilirsin ama dönüp baktığın zaman arkana seni seven ve güvenebileceğin, sırtını yaslayabileceğin bir ailen yoksa hiçbir şeyin yok demektir. Ki var olduğuna şükürler olsun. Yaşlı bakım alanları ve yaşlılarımızın sosyal alanlarını görünce inanamadım. Bu kadar kısa sürede bitmesi de çok güzel. Destek veren herkese teşekkürler, sağ sol demeden siyasette kim nereye bakarsa baksın, kim nereyi severse sevsin beni hiç ilgilendirmiyor. Bu tür şeyleri destekleyen herkesin her zaman başımın üstünde yeri olacaktır" diye konuştu.

"Söylemek istediğim çok şey var ama şimdi değil"

"Bir gün siyasete katılır mısınız?" sorusuna cevap veren Avşar, "Siyasete atılmak hayatım boyunca hiç aklımdan geçen bir şey olmadı. Fakat son birkaç yıldır o kadar siyasetin içine girdi ki sanatçılar, iş insanları. Dolayısıyla farkında olmadan hepimizin evinde siyaset dediğimiz şey, evin problemi ve evin mutluluğu gibi oldu. Her gün haber kanallarında nerede ne olmuş, kimin hakkı yenmiş, kimin hakkı yenmemiş ya da yaşam şartları ne hale gelmiş bunları takip etmekten bir anda kendinizi siyasetçi gibi görmeye başlıyorsunuz. Bunun sonunda söylemek istediğiniz bir şeyler oluyor. Benim de söylemek istediğim çok şey var ama şimdi değil. Belki biraz daha yaşımızı aldıktan sonra. Eğer ki benim parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen program plaket takdimleri ve aile fotoğraflarının çektirilmesi ile sona erdi. - İSTANBUL

Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika magazin: Hülya Avşar: 'Eğer ki parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Son dakika magazin: Hülya Avşar: "Eğer ki parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim" - Son Dakika
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