 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:56

Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Banu Parlak'ın Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı öğrenildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Son günlerde Dilan Polat ve Engin Polat ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve merkezi kurşunlanan Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Banu Parlak'ın Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı öğrenildi.

Son Dakika: Fenomen Banu Parlak dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Banu Parlak, 2 yıl önce mahkemelik olduğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti yüzünden can güvenliğinin olmadığını ve başına gelebilecek her şeyden onların sorumlu olduğunu söylemişti. Çiftin kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu ileri sürerek şikayetçi olan Parlak'ın geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Son Dakika: Fenomen Banu Parlak dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde zayıflamak için Banu Parlak'a ait bir merkeze giden bir kadın, vücudundan yaralandı. Kadının şikayetinin ardından Parlak hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Öte yandan Parlak'ın merkezinde uyguladığı işlem için İl Sağlık Müdürlüğü'nden izin almadığı ileri sürülmüştü.

Son Dakika: Fenomen Banu Parlak dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 senesinde doğdu. Memleketi Kastamonu olan ünlü, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı. Banu Parlak, 35 yaşındadır.

Banu Parlak, 1987 senesinde doğdu. Memleketi Kastamonu olan ünlü, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı.

Banu Parlak, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:42 İsrail ordusu Gazze'de göç eden Filistinlileri vurdu
17:34 Süper Lig'de gerilim artıyor! Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama
17:27 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı
17:06 Ahmet Çakar, hakem istifası sonrası TFF'ye sert çıkıştı: Susurluk Skandalı'ndan beter olur
17:05 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi
17:02 Hizbullah: Biz 8 Ekim'den beri savaştayız, Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız
17:01 Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini yükseltti
16:56 İsrail ordusu Hizbullah lideri konuşurken Lübnan'ın güneyini bombaladı
16:47 Hizbullah lideri Nasrallah: Savaşın sorumlusu ABD bedel ödemeli, üslerine saldıracağız
16:31 Avcı, en güvendiği iki ismi kafileye dahil etti! İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 18:17:45. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement