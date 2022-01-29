Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

ŞÜPHELİ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANLARI KAMERADA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin nedeninin alacak-verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ifade edilirken, silahlı saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.